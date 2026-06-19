90ರ ದಶಕದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಫರೋಗ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರ. ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿನೆಮಾ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಅಲೆ: ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರನ್ನು 'ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್' ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫರೋಗ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!"
ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸರದ ದಿನ. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫರೋಗ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ (Farogh Siddique) ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಸಿನಿವಲಯ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮುಳುಗಿದೆ.
ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಬದಲಿಸಿದ ಮಾಂತ್ರಿಕ!
ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟವರೇ ಈ ಫರೋಗ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ. 1992ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಜಿಗರ್' (Jigar) ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಸಮರ ಕಲೆಗಳನ್ನು (Martial Arts) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಫರೋಗ್ ನಿಷ್ಣಾತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಜೋಡಿಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರಿಗೆ 'ಮಾಸ್ ಹೀರೋ' ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸರದಾರ
ಫರೋಗ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಕೇವಲ 'ಜಿಗರ್'ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1994ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮತ್ತು ಟಬು ನಟನೆಯ 'ವಿಜಯಪಥ್' (Vijaypath) ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ 'ವಿಶ್ವವಿಧಾತ' (1997), 'ರೇವತಿ' (2005) ಮತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಡಾನ್' (1995) ನಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸುವುದು ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಸಿನಿಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ
90ರ ದಶಕದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಫರೋಗ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರ. ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿನೆಮಾ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಫರೋಗ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರಂತಹ ಸರಳ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಧನ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ," ಎಂದು ಅನೇಕರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ನೋವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. 90ರ ದಶಕದ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರ ಮನದಲ್ಲಿ ಫರೋಗ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.