ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿವಾದಿತ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ 2012ರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಡೈಲಿ ಮೇಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಿಸ್ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ತಮಗೆ ಕಿಸ್ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅಸಹಜ ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ 'ಧೂಮ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ಕಿಸ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಾಗ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಯಿತು.
"ನಾನು 'ಧೂಮ್ 2' ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಟಿಸಿದಾಗ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವರಿಂದ ನನಗೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು" ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ, "ನೀವು ಒಬ್ಬ ಐಕಾನ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಅನುಕರಣೀಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಮುಜುಗರವಿದ್ದಾಗ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ?" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ತಂದಿತ್ತು.
ನಾನು ನಟಿ ಮಾತ್ರ
"ನಾನೊಬ್ಬ ನಟಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ... ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ" ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿರುವಂತೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. 'ಧೂಮ್ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಗಧ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ 81.01 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 149.08 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.