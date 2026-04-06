ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ನಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ತಾನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಐಶ್ ಜೊತೆ ನಡೆಯಲು ಭಯವಂತೆ. ಪತ್ನಿಯ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ತಾನು ಮಂಕಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪುತ್ರ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, 'ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವರನ್ನು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವರ ಜೊತೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮರದ ತುಂಡಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ, ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕೋ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ 'ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಒಮ್ಮೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆಂದರೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು, 'ಸರ್, ನಾವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಪದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?' ಎಂದು ಕೇಳಿಯೇಬಿಟ್ಟರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಕ್ಕ ಅಭಿಷೇಕ್, ತಮಗೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರಂತೆ.
ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಾವು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯಾಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಸ್ವತಃ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. 'ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಗು ನೋಡಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
2007ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 2007ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ನವೆಂಬರ್ 2011 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಜನಿಸಿದಳು. ಇಬ್ಬರೂ 'ಕುಚ್ ನಾ ಕಹೋ', 'ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್', 'ಧೂಮ್ 2', 'ಗುರು', 'ಸರ್ಕಾರ್ ರಾಜ್' ಮತ್ತು 'ರಾವಣ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.