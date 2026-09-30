ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಶ್, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಶೀನಾಥ್, ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೆ ಬರುವ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಏನೇನು ಭಯಾನಟ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಥೆ.
ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಚೇತನ್ ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ, ಇದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ.
ಅವಿನಾಶ್ ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಮೇಘಶ್ರೀ ನಟಿಸಿರುವ, ಎಸ್ ಡಿ ಅರವಿಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ. ಊರಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರು ಕಾಡಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳ ಕಥೆ.
ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವೇದಿಕಾ ನಟಿಸಿರುವ ಪಿ ವಾಸು ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ಹೊರಟ ಸಿಐಡಿ ಶಿವಲಿಂಗನಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವಗಳ ಕಥೆ ಇದು.
ತಿಲಕ್, ದೇವರಾಜ್, ಅನಿಶಾ ನಟಿಸಿರುವ ನವನೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಥೆ ತೋರಿಸುವ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ.
ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀನಾಥ್, ರಾಧಿಕಾ ನಾರಾಯಣ ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ಲೈ ಓವರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಗೆ ಎದ್ದುರಾಗುವ ಹಾರರ್ ಕಥೆ ಇದು.
ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರೇಮಾ ಅಭಿನಯದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.
ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್, ಸ್ಪಂದನಾ ಪ್ರಸಾದ್ ನಟಿಸಿರುವ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ.
ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್, ಗುರ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಬಾಲರಾಜ್ ನಟಿಸಿರುವ ಕೆ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ. ಇದು ಬಂಗಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಎನ್ನುವ ದೆವ್ವದ ಕಥೆ.
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