Kannada

ಶ್!

ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಶ್, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಶೀನಾಥ್, ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೆ ಬರುವ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಏನೇನು ಭಯಾನಟ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಥೆ.

sandalwood Sep 30 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Social media
Kannada

ರಂಗಿತರಂಗ

ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಚೇತನ್ ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ, ಇದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ.

Image credits: Social media
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ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್

ಅವಿನಾಶ್ ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಮೇಘಶ್ರೀ ನಟಿಸಿರುವ, ಎಸ್ ಡಿ ಅರವಿಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ. ಊರಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರು ಕಾಡಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳ ಕಥೆ.

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ಶಿವಲಿಂಗ

ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವೇದಿಕಾ ನಟಿಸಿರುವ ಪಿ ವಾಸು ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ಹೊರಟ ಸಿಐಡಿ ಶಿವಲಿಂಗನಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವಗಳ ಕಥೆ ಇದು.

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ಕರ್ವಾ

ತಿಲಕ್, ದೇವರಾಜ್, ಅನಿಶಾ ನಟಿಸಿರುವ ನವನೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಥೆ ತೋರಿಸುವ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ.

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ಯೂಟರ್ನ್

ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀನಾಥ್, ರಾಧಿಕಾ ನಾರಾಯಣ ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ಲೈ ಓವರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಗೆ ಎದ್ದುರಾಗುವ ಹಾರರ್ ಕಥೆ ಇದು.

Image credits: Social media
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ಮರ್ಮಾ

ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರೇಮಾ ಅಭಿನಯದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.

Image credits: Social media
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ಕಟಕ

ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್, ಸ್ಪಂದನಾ ಪ್ರಸಾದ್ ನಟಿಸಿರುವ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ.

Image credits: Social media
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ಸಂಯುಕ್ತ

ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್, ಗುರ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಬಾಲರಾಜ್ ನಟಿಸಿರುವ ಕೆ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ. ಇದು ಬಂಗಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಎನ್ನುವ ದೆವ್ವದ ಕಥೆ.

Image credits: Social media

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