ನಟಿ ಟಬು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು, ಗಂಭೀರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಟಬು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು, ಗಂಭೀರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಬು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಹಾಗೂ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ, ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಸ್ಲಮ್ಡಾಗ್: 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟಬು ಖಡಕ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರತಂಡ ಇದೀಗ ಟಬು ಅವರ ಪಾತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಝಲಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟಬು ‘ಗೌರಿ ಹೆಗ್ಡೆ’ ಎಂಬ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭ್ರಷ್ಟರು ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗುವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಬು ಲುಕ್ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಝಲಕ್ನಲ್ಲಿ ಟಬು ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಗತ್ತು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸದೆ, ಖಡಕ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಗೌರಿ ಹೆಗ್ಡೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಟಬು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದು. ತಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿರುವ ಟಬು, ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೂಲಕವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವುದರಿಂದ ಟಬು ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟಬುಗೆ ಇಂಥ ಪಾತ್ರ!
ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ಕಥೆಗೆ ತೂಕ ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸ್ಲಮ್ಡಾಗ್: 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್’ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟಬು ಅವರ ಗೌರಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಝಲಕ್ ನೋಡಿದರೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಕೇವಲ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿರದೆ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ
‘ಸ್ಲಮ್ಡಾಗ್: 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಹಾಗೂ ವಿಟಿವಿ ಗಣೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟಬು, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
‘ಸ್ಲಮ್ಡಾಗ್: 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್’ ಕೇವಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ. ಬಲವಾದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವೂ ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮಾತು. ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಚಾರ್ಮಿ ಕೌರ್ ಹಾಗೂ ಜೆಬಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಕೊಂಡ್ರೊಲ್ಲ ಈ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರಾಮೇಶ್ವರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಬು ಅವರ ಹೊಸ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಈಗಾಗಲೇ ಟಬು ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಝಲಕ್ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಟ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಖಡಕ್ IT ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಟಬು ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವತಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಟಬು ಅವರಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ‘ಸ್ಲಮ್ಡಾಗ್: 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್’ ಸದ್ಯ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.