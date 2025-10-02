- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಬಾಲಯ್ಯ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲೂ ವೈರತ್ವವೇ? ಸೋನಾಲಿ, ಸಿಮ್ರಾನ್, ಶ್ರಿಯಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಬಾಲಯ್ಯ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲೂ ವೈರತ್ವವೇ? ಸೋನಾಲಿ, ಸಿಮ್ರಾನ್, ಶ್ರಿಯಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಸಿಮ್ರನ್, ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ, ಶ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕಿಯರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪೈಪೋಟಿ
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ವಿವಾದಗಳು ಏಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಮೆಗಾ ಮತ್ತು ನಂದಮೂರಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇವೆ. ಇಬ್ಬರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪೈಪೋಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಬಾಲಯ್ಯನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೂಡ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ನಾಯಕಿಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ವೈರತ್ವ
ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಯ್ಯ, ಚಿರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಲಿಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಚಿರಂಜೀವಿ ನಡುವೆ ನಾಯಕಿಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ವೈರತ್ವ ಇದೆಯಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ ಈ ಹೋಲಿಕೆ. ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಗೆ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀರೋಗೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ತದ್ವಿರುದ್ಧ
ಸಿಮ್ರನ್, ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ 'ಸಮರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ', 'ನರಸಿಂಹ ನಾಯುಡು' ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆದವು. ಆದರೆ ಚಿರು ಜೊತೆಗಿನ 'ಡ್ಯಾಡಿ', 'ಮೃಗರಾಜು' ಫ್ಲಾಪ್. ಸೋನಾಲಿ, ಚಿರು ಜೊತೆಗಿನ 'ಇಂದ್ರ' ಹಿಟ್, ಆದರೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ 'ಪಲನಾಟಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಯುಡು' ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ನಾಯಕಿಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಪಲನಾಟಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಯುಡು ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಾಪ್
ಶ್ರಿಯಾ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ 'ಠಾಗೋರ್' ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ 'ಚೆನ್ನಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ', 'ಗೌತಮಿಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ' ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದವು. ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ನಟಿಸಿದ 6 ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ 'ಪಲನಾಟಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಯುಡು' ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳ ನಾಯಕಿ ಸಿಮ್ರಾನ್
2001ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ 'ನರಸಿಂಹ ನಾಯುಡು' ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿಯ 'ಮೃಗರಾಜು' ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದವು. 'ನರಸಿಂಹ ನಾಯುಡು' ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದರೆ, 'ಮೃಗರಾಜು' ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳ ನಾಯಕಿ ಸಿಮ್ರಾನ್.