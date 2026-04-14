45ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಲುಕ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫಿಗರ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇಂದಿನ ನಟಿಯರನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ವೇತಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕಪ್ಪು ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಾ ತಮ್ಮ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ ನೀಡುವ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಈ ಹಾಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅವತಾರ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ, 'ಇವರು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶ್ವೇತಾಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಹಾಟ್ ಕಾಫಿ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಈ ಕಪ್ಪು ಗೌನ್ ಲುಕ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಶೋ-ಸ್ಟಾಪರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸ್ ಎರಡರ ಅದ್ಭುತ ಸಮತೋಲನವಿದೆ. ಈ ಲುಕ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೂಡಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಈ Eli Bitton ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಗೌನ್ ಬೆಲೆ ₹84,900 ಆಗಿದೆ.
ಈ ಗೌನನ್ನು ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೇಲೆ ಶೀರ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಡೆಡ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಪ್ಪು ಮುತ್ತುಗಳು ಈ ಲುಕ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಟಚ್ ನೀಡಿವೆ. ವಿ-ನೆಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ. ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೂದಲನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ವೇವ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಡ್ ಟೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿ ಐಸ್, ಸಟಲ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾವಭಾವಗಳು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿವೆ. ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿಗೆ 2001ರಲ್ಲಿ 'ಕಸೌಟಿ ಜಿಂದಗಿ ಕಿ' ಟಿವಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೇರಣಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರು 'ನಚ್ ಬಲಿಯೆ 2', 'ನಾಗಿನ್', 'ಇಸ್ ಜಂಗಲ್ ಸೆ ಮುಝೆ ಬಚಾವೋ', 'ಝಲಕ್ ದಿಖ್ಲಾ ಜಾ 3', 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 4', 'ಕಾಮಿಡಿ ಸರ್ಕಸ್ ಕಾ ನಯಾ ದೌರ್', 'ಪರ್ವರಿಶ್', 'ರಂಗೋಲಿ', 'ಝಲಕ್ ದಿಖ್ಲಾ ಜಾ 6', 'ಬೇಗುಸರಾಯ್', 'ಮೇರೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಕಿ ದುಲ್ಹನ್', 'ಖತ್ರೋಂ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ 11' ಮತ್ತು 'ಮೈ ಹೂಂ ಅಪರಾಜಿತಾ' ಮುಂತಾದ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಾ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.