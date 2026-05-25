ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್‌ನ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ 10ನೇ ಕ್ರಂಚಿರೋಲ್ ಆನಿಮೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿನ್‌ಸ್ಟನ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 10ನೇ ಕ್ರಂಚಿರೋಲ್ ಆನಿಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿನ್‌ಸ್ಟನ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ, ರಶ್ಮಿಕಾ 'ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೂಡಾ ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್‌ನ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ 10ನೇ ಕ್ರಂಚಿರೋಲ್ ಆನಿಮೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿನ್‌ಸ್ಟನ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Asianetnews Kannada as a Preferred SourcegooglePreferred

'ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ' ರಶ್ಮಿಕಾ ಎಂದ ವಿನ್‌ಸ್ಟನ್ ಡ್ಯೂಕ್

ವಿನ್‌ಸ್ಟನ್ ಡ್ಯೂಕ್, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕ್ರಂಚಿರೋಲ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಪಾನ್‌ಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ," ಎಂದು 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್' ನಟ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
ಡಿಸೈನರ್‌ಗಳ ಮಾತು ಕೇಳದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ: ಬಯಲಾಯ್ತು ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ರಹಸ್ಯ!
Related image2
ದೇವರಕೊಂಡ ಜಸ್ಟ್​ ಫ್ರೆಂಡ್​: ದಳಪತಿಯನ್ನೇ ಮದ್ವೆಯಾಗೋದು ಎಂದು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದ Rashmika Mandanna! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಡ್ಯೂಕ್, "ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ!" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿನ್‌ಸ್ಟನ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೂಡಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "@winstoncduke ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ," ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆನಿಮೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಆಫ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ನೆಕ್‌ಪೀಸ್ ಅವರ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.

View post on Instagram

ಕ್ರಂಚಿರೋಲ್ ಆನಿಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ವಿಜೇತರು ಮತ್ತು ಹೈಲೈಟ್ಸ್

ಕ್ರಂಚಿರೋಲ್ ತನ್ನ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಆನಿಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಯಾಲಿ ಅಮಾಕಿ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಕಬೀರಾ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, 'ಮೈ ಹೀರೋ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾ'ದ ಅಂತಿಮ ಸೀಸನ್‌ಗೆ 'ಆನಿಮೆ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗಾಯಕ The Weeknd ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 'ಡೆಮನ್ ಸ್ಲೇಯರ್: ಕಿಮೆಟ್ಸು ನೋ ಯೈಬಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕ್ಯಾಸಲ್' ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ, 'ಲಾಜರಸ್' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆನಿಮೆ, 'ಒನ್ ಪೀಸ್' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು 'ಗಚಿಯಾಕುಟಾ' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊಸ ಸರಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡವು.

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಹೋಮಿ ಅದಾಜಾನಿಯಾ ಅವರ 'ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.