ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಂದ್ರಜಾ ಹೆಂಗಸರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹುಡುಗರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯರೂ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ ಇಂದ್ರಜಾ, ಈಗ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂದ್ರಜಾ, ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ, ಗಂಡಸರು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಂದ್ರಜಾ, 'ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡು ಅಂತಾ ದೊಡ್ಡವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎದುರಿಗಿರುವವನು ಕೆಟ್ಟವನು, ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ನನ್ನನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಂಥವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ತಿಳಿಯದು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನು ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಇಂದ್ರಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಡಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂದ್ರಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಹೆಂಗಸರು ನಾಲ್ಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು, ಮಾಯದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದು, ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವುದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿಯರು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ

'ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಾಧಾರಣದವರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡಾ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರನ್ನು ಆ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಇಂದ್ರಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಜಾ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.