ಹಿಂದಿನಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಆಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಜಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ, ಅದು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಲೆವೆಲ್. ವೈರಲ್ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ನಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರಾಖಿ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿ ಮೇಲೆ ರಾಖಿ ಗರಂ?
ಮುಂಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಲಾಂಜ್ವೇರ್ ಧರಿಸಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ರಾಖಿ ಗಮನಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನೀನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾವ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಇದ್ಯಾವ ಥರ ಫೋಟೋ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಪರಾಜಿಯೊಬ್ಬರು, "ಭಾಯ್ (ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್) ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ರಾಖಿ, "ಹೌದು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಭಾಯ್ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಮುಂದಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಬೇಕು, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತರಹೇವಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಬೆಳಗಿನ ಶುರುವೇ ಈ ರೀಲ್ನಿಂದ ಆಯ್ತು" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ರಾಖಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾಯ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ" ಹಾಗೂ "ಮುಂದಿನಿಂದಲೂ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು 'ಭಾಯ್ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ' ರೂಲ್?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಟಿಯರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಆಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ನಂತರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು.