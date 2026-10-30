ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಬಿ. ಸರೋಜಾದೇವಿ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಎನ್ಟಿಆರ್, ಎಂಜಿಆರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಗೌರವಗಳ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾವಿದೆ ಅವರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಕಂಠ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಎನ್ಟಿಆರ್, ಎಎನ್ಆರ್, ಎಂಜಿಆರ್ನಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರೇ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದೆ ಬಿ. ಸರೋಜಾದೇವಿ!
180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ; 160 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿ. ಸರೋಜಾದೇವಿ ಹೆಸರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಟಿಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅವರು, ಸುಮಾರು 180 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಮಾಡದೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ.
1938ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸರೋಜಾದೇವಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ 87ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರ ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರು. 13-14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಭಾಗವತರ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸರೋಜಾದೇವಿ, 'ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ' ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಮುಂದೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ (ಇಂದಿನ ಚೆನ್ನೈ) ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅಗ್ರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಹಾಗೂ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ನಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು!
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆಳ್ಳಿ ಸಂದಡಿ' ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು 'ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ'. ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಕಮಲಾಕರ ಕಾಮೇಶ್ವರ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಬಳಿಕ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ 'ಭೂಕೈಲಾಸ್', 'ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಯುದ್ಧಂ', 'ದಾಗುಡು ಮೂತಲು', 'ಭಾಗ್ಯಚಕ್ರಂ', 'ಉಮಾ ಚಂಡಿ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಕಥ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಸರೋಜಾದೇವಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರು. ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (ಎಂಜಿಆರ್) ಜೊತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಎಂಜಿಆರ್ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸರೋಜಾದೇವಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಯಲಲಿತಾ, ಮಂಜುಳಾ, ಲತಾ ಅವರೂ ಎಂಜಿಆರ್ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.
ಸಾವಿತ್ರಿ, ಜಮುನಾ ಅವರಿಗೂ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ!
ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇವಲ ನಟನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯವಿತ್ತು. ಇದೇ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಾವಿತ್ರಿ, ಜಮುನಾ ಅವರಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಯರಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವರು ನಟಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ವತಃ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಧುರ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ತಾಯಿ, ಅಕ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 'ಅಲ್ಲುಡು ದಿದ್ದಿನ ಕಾಪುರಂ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗೌರವ!
ಇನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವಿತ್ತು. ಬಿ. ಸರೋಜಾದೇವಿ ಕೇವಲ ನಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಟನೆ, ನೃತ್ಯ, ಗಾಯನ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.