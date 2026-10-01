ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿಗೆ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯ್ದು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ 'ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್' ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಅನುಮತಿ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ:
ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಎರಡು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಜೈಲಿನತ್ತ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಜೈಲಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾದಿದ್ದರು. ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು.
ಮಂಗಳವಾರದ ಭರವಸೆ:
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ದೊರೆತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ನಟಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನ್ ಸುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಕಷ್ಟ:
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಫಿಸಾಕ್ಷಿಯ (Approver) ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ಆಪ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಜೈಲಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೈಲಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೇಟಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ.