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- ಪಾತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷದ ಕಾಮೆಂಟ್.. 'ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲೇಕೆ?' ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಪಾತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷದ ಕಾಮೆಂಟ್.. 'ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲೇಕೆ?' ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
Serial actress trolling: ರೀಲ್ ಲೈಫ್ ಬೇರೆ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮರೆತಿದ್ದಾರಾ? ಸೀರಿಯಲ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾ, ನಟಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ತಪರಾಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ!
ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಕೇವಲ ಟಿವಿ ಪರದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ‘ನಿತ್ಯಾ’ ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಆ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು (Hate comments) ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೂ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವೀಕ್ಷಕರು ಅರಿಯಬೇಕಿರುವುದೇನು?
ವೀಕ್ಷಕರು ಅರಿಯಬೇಕಿರುವುದೇನು?
ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥಾ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಪಾತ್ರದ ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಿರುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಕ್ಕು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿ, ನಟಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ರೀಲ್ (ತೆರೆ ಮೇಲಿನ) ಬದುಕಿಗೂ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ (ವೈಯಕ್ತಿಕ) ಜೀವನಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರೆತು, ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆ ನಡೆಸುವುದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ನಟ-ನಟಿಯರು ಕೇವಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀಡಿದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ವೃತ್ತಿಪರರಷ್ಟೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಅರಿಯಬೇಕಿದೆ.
ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇನು?
ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇನು?
ಇನ್ನು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸಂಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಮದುವೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವಾಗಿಯೂ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದೆ.
ಈ ವರ್ತನೆ ಸರಿಯಲ್ಲ
ಈ ವರ್ತನೆ ಸರಿಯಲ್ಲ
ಯಾವುದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು, ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ (Main Lead) ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಥೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸದೇ ಇರುವ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಮನರಂಜನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ
ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಕಲಾವಿದರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ಇಂದಿನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
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