ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಕೆಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಟ್ಯ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸೇರಿ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಮನಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಜನ್, ಹಮ್ ಆಪ್ ಕೇ ಹೈ ಕೋನ್, ದಿಲ್, ರಾಮ ಲಕನ್, ಹೀಗೆ ಸಾಲು-ಸಾಲು ಚಿತ್ರಗಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೆನೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಜನಮನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಗಾಗಿ ಉಪಾಹಾರ ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಮಾದುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲೇ ಬೇಕು. ಆ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗೃಹಸ್ಥಿಯಾದ ಮಾಧುರಿ!
ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಉಪಾಹಾರ ತಯಾರಿಸುವವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿಮಿ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಅವರ ಚಾಟ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿನ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ.
5;30ಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಧುರಿ!
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೆನೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪಾಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 ಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪತಿ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಗನೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಉಪಾಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮಾಧುರಿ, ನನ್ನ ಪತಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಉಪಾಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 ಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಉಪಾಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ನಾನು ಆನಂದಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮಾಧುರಿ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು!
ಮಾಧುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 1999 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೆನೆ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ನಟಿ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 2003ರಲ್ಲಿ ಮಗ ಅರಿನ್ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2005 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಎರಡನೇ ಮಗ ರಯಾನ್ ಜನಿಸಿದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಮಾಧುರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ 2007ರಲ್ಲಿ, ಅವರು "ಆಜಾ ನಾಚ್ಲೆ" ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ಮನರಂಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ನಟಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ OTT-ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಮಾ ಬೆಹನ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಧುರಿ!
ಸಿಮಿ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮಾಧುರಿ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೇನೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಕೆಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೇನೆಗೆ ಮಾಧುರಿಯ ತಾರಾಪಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರ ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ವಿಷಯ. ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇನ್ನೂ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಿಂದ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.