ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು..
ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಾ, ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅನಿರುದ್ಧ್, ಇಂದು ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅಥವಾ ಇಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಧನುಷ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಧನುಷ್!
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಆಸೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅನಿರುದ್ಧ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದರು. ‘ಆತನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಯಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ’ ಎಂದು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಆತನನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೂ ಧನುಷ್ ಅವರೇ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅನಿರುದ್ಧ್ಗೆ ಮೊದಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ‘3’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವವರೆಗೂ ಧನುಷ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಧನುಷ್ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ!
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೇಲೆ ಧನುಷ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ‘3’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅನಿರುದ್ಧ್, ಬಳಿಕ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮದುವೆಗೆ ಧನುಷ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ?
ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟ ಧನುಷ್ ಅವರನ್ನು ಅನಿರುದ್ಧ್ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ನಿಜಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆಂಬಲದ ಕುರಿತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.