13 ತಿಂಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ 'ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾದೇವಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಧುರಿ ಆನೆ ಕೊನೆಗೂ ನಂದಣಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ನಂದಣಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಣಿ ಮಠದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಮಾಧುರಿ' ಆನೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ತಿಂಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾಳೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 'ವನತಾರಾ' ವನ್ಯಜೀವಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಂದಣಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧುರಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಂದಣಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾದೇವಿ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಾಧುರಿ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.
HPC ಆದೇಶದ ಬಳಿಕ ಮಾಧುರಿ ಘರ್ವಾಪಸಿ
ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ತರಲು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಘರ್ವಾಪಸಿಗೆ ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಯಿತು. 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ನಡೆದ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸಮಿತಿಯು ವರದಿಗಳು, ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ನಂದಣಿ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತು. ಮಾಧುರಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ವನತಾರಾ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಮಾಧುರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮಾಧುರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಷರತ್ತುಗಳು
ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ತರಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಆಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಉತ್ಸವ ಅಥವಾ ಭಾರ ಹೊರುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಧುರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ವನತಾರಾದ ಪರಿಣಿತ ಪಶುವೈದ್ಯರು ನಂದಣಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇರಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವನತಾರಾಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಳು
ಮಾಧುರಿ ಆನೆಗೆ ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ 'ಪೇಟಾ ಇಂಡಿಯಾ' (PETA India) ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ನಂದಣಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, 2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನ ಜಾಮ್ನಗರದ ವನತಾರಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಕೂಗು ಕೇಳಿಬಂತು.
ಮಾಧುರಿಗಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಾಂದೋಲನ
ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರಲು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟವೇ ನಡೆಯಿತು. ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ, ನಂದಣಿ ಮಠದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಧುರಿಗಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದರು. ಆಕೆಯ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಸುಮಾರು 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಮುತ್ತಿಗೆ, ಬಂದ್ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಮಾಧುರಿ ಘರ್ವಾಪಸಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನವೇ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಹೋರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಮಾಧುರಿಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.
ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
ಮಾಧುರಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಂದಣಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಂದಣಿ ಮಠದ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲ ಮನೋಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿ ನಂದಣಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಮಾಧುರಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ, ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
'ಮಹಾದೇವಿ' ಮರಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಮಾಧುರಿ ಮತ್ತೆ ನಂದಣಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಜನ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನಂದಣಿ ಗ್ರಾಮವೇ ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು. ಮಾಧುರಿ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೂ ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಉತ್ಸವ ಅಥವಾ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಿಗಾದ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಮಹಾದೇವಿ'ಯ ಮುಂದಿನ ಪಯಣ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.