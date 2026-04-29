ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೋಟೋದಿಂದ ತಮಗೆ 2006ರ 'ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕ ಪೂರೈಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆಯಾಗಿರುವ ಕಂಗನಾ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಶೂಟ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಜತಿನ್ ಕಂಪ್ಲಾನಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಈ ಫೋಟೋ, 'ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಕಂಗನಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಚಿತ್ರವೇ ನನ್ನ ಸಿನಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಯ್ತು ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆನಪು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು 20 ವರ್ಷಗಳಾದವು. @jatinkampani ತೆಗೆದ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಫೋಟೋ ಇದು. ಇದೇ ಫೋಟೋದಿಂದ ನನಗೆ 'ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ರನ್ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಶೂಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ
2006ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ಜೊತೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಮತ್ತು ಶೈನಿ ಅಹುಜಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಮ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಿನಿ ಬದುಕು
ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಕಂಗನಾ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. 'ಫ್ಯಾಷನ್' ಮತ್ತು 'ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದರು. 2011ರಲ್ಲಿ, ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ 'ತನು ವೆಡ್ಸ್ ಮನು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. 'ಕ್ವೀನ್' ಮತ್ತು 'ತನು ವೆಡ್ಸ್ ಮನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್' ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಗನಾ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ'. ಇದನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, 2025ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ.