ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಒಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜೆನ್ ಜಿ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ
ಓಟಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್' (Off Campus) ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್'
ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರೈಟ್, ಬೆಲ್ಮಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆಲಿ, ಮಿಕಾ ಅಬ್ದಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 36 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಈ ಸರಣಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸಿರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆನ್ ಜಿ ಯುವಜನತೆಗಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಿರೀಸ್
ಈ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಅನ್ನು ಜೆನ್ ಜಿ ಯುವಜನತೆಗಾಗಿಯೇ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ 'ಫೇಕ್ ಡೇಟಿಂಗ್' ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಂದಿನ ಜೆನ್ ಜಿ ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಿವೆ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದ ಫೇಕ್ ಡೇಟಿಂಗ್
ಮೊದಲು ಫೇಕ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಶುರುಮಾಡುವುದು, ನಂತರ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಜೋಡಿಯ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೆನ್ ಜಿ ಯುವಜನತೆ ಈ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ನ ತೆಲುಗು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ನಟಿ ಮಿಕಾ ಅಬ್ದಲ್ಲಾ
ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಟಾಪ್ 3 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 'ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್' ಸರಣಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮಿಕಾ ಅಬ್ದಲ್ಲಾ, 90ರ ದಶಕದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಅವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
