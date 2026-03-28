ನಟ ವಿಜಯ್ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗವಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾರಾ? ಈ ಕುರಿತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಈಗ 'ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್' ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್' ಆಗಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಈಗ ಜನಸೇವೆಗಾಗಿ 'ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ' ಏರುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಅಂಗಳವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೂನ್ 22, 1974 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜಾತಕವು, ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಂದಿನ 'ಜನನಾಯಕ' ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಕಟಕ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ (4ನೇ ಪಾದ) ವ್ಯಕ್ತಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 'ಪುನರ್ವಸು' ಎಂದರೆ 'ಪುನರ್ಜನ್ಮ' ಅಥವಾ 'ಮತ್ತೆ ಅರಳುವಿಕೆ' ಎಂದರ್ಥ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರು, ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಎತ್ತುವುದು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಗುಣ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು, ವಿಜಯ್ಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಪುರಚ್ಚಿ ತಲೈವರ್ ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ದೈವಂ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಜಾತಕಕ್ಕೂ ವಿಜಯ್ ಜಾತಕಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ: ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ 'ಮಾಸ್' ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಬೆಂಬಲ ವಿಜಯ್ಗೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.
ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ: ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಂತೆಯೇ, ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿರೋಧಗಳಿಗೆ ಅಂಜದ ಗುಣ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ವಿಜಯ್ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಾದ ವೃತ್ತಿ/ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನವು ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದವು ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ವಿಜಯ್ಗೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಳಸ್ತರದ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್ ಹೇಗೆ ಬಡವರ ಗುರು ಆಗಿದ್ದರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಪಕ್ಷವು ತಳಮಟ್ಟದ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟವು, "ಧರ್ಮದ ಬಾಳಿಗೆ ಕುತಂತ್ರ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೂ, ಕೊನೆಗೆ ಧರ್ಮವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್
"ಅಬ್ಬಾ! ಇದೆಲ್ಲಾ ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ?" ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವ ಜನರಿಗೆ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವೊಂದೇ ಗೆಲುವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯವು ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜನರ ನಂಬಿಕೆ, ಪಕ್ಷದ ಬಲ, ಮೈತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಡೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. "ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್" ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುವುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಲವೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ!