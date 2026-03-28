ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ 69ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'. ಇದೇ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿರುವ ವಿಜಯ್, ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಪಕ್ಷವು ಈ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಜಯ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಚ್. ವಿನೋತ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ 'ಬೀಸ್ಟ್' ನಾಯಕಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಮದನ್ ಗೌರಿ, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ಗೌತಮ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ 'ಭಗವಂತ್ ಕೇಸರಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ತೀರ್ಪು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತು. ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ.
ವಿಜಯ್ vs ರಜನಿ ಫೈಟ್
ಹೀಗಾಗಿ, ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಜಯ್ vs ರಜನಿ ಫೈಟ್ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಠಾತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎಂಬಂತೆ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಓಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಡೀಲ್ಗಳು ರದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.