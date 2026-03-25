ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದಂಪತಿ ಎಂದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಜಯ್-ಸಂಗೀತಾ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಇಂತಹ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟಿಯ ನಡುವೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಈವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಜಯ್ಗೆ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈ ವಿವಾದವು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಕ್ಷದ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಎದ್ದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿಜಯ್ ತನಗೆ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು, ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಡಿಗೆ, ಇಂದು ಅದೇ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಹೀಗೆ ಮೂರು ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು.