'ರಣಬಾಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಯೂಟ್ ತುಂಟಾಟದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ರಣಬಾಲಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಸಹನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಖತ್ ತುಂಟಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ರಣಬಾಲಿ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಅನುಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, "ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗನಮಲ ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ರಣಬಾಲಿ" (This is Singanamala Bobbili Ranabaali) ಎಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದು, ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬರೆದಿರುವ ವಿಜಯ್, "ಅವಳೊಬ್ಬಳು ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಯಾವೇಜ್. ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವವಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತರುವವಳು ಇವಳೇ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ರಣಬಾಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟನೆಯ 'ರಣಬಾಲಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಜಯಮ್ಮ' ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಸೆಟ್ನಿಂದ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿರುವುದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ "ಎಂದಯ್ಯ ಸಾಮಿ" (Endhayya Saami) ಎಂಬ ಸುಂದರ ಹಾಡನ್ನು ಕೂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 1854 ರಿಂದ 1878ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. 'ರಣಬಾಲಿ' ಒಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ರಣಬಾಲಿ'. ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿತ್ತು.