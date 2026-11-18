ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅರಮನೆಯಂಥ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
Sai Pallavi House: ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮನೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. 5-8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಈ ಮನೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮನೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಭಾರಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮನೆ ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 5 ರಿಂದ 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರು ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಎದುರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮನೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿರುವ ವಾತಾವರಣವಿದೆ.
ಆರಾಮದಾಯಕ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ
ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಲಂಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳು ಕೂಡ ವಿಶಾಲವಾಗಿವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ಈ ಮನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮರದ ಮಂಟಪ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಮರದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಸಿರು ಬಾಲ್ಕನಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಜಾಗಗಳು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಸಿರು ತರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾದ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯ ಬೆಲೆ 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದರೂ, ಇದು ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರಳತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತದೆ.
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