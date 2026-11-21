ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್, ಕ್ರೂರ ಖಳನಾಗಿ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್: 2026ರ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಈ 7 ವಿಲನ್ಗಳದ್ದೇ ಅಬ್ಬರ!
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್, ಹಾಗೆ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 7 ನಟರು 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಟಾಪ್ ವಿಲನ್ಗಳು
2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ನಟರು ಡಾರ್ಕ್, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಊಹಿಸಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿವೆ. ಹೀರೊಗಳು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿದರೂ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ನಟರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯಶ್
ರಾವಣನ ಐಕಾನಿಕ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾಕ್ರಮಿ ಲಂಕಾಧಿಪತಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಧ ಮತ್ತು ಶಿವ ಭಕ್ತನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಪಾತ್ರದ ಹಲವು ಶೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅವರ ನಟನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಧುರಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್
ಮೇಜರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೂರ ಐಎಸ್ಐ ಆಪರೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರವಿದು. ತಮ್ಮ ಬೆದರಿಸುವ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
3. ಹೈವಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್
ಕಾಮಿಡಿ ಇಮೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಶುರಾಮ್ ಪಾತ್ರವು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಜನ ನಾಯಗನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಲನ್ ಜಾನ್ ಹಿಮ್ಲರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೇಸ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತೂಕ ತಂದಿದೆ.
5. ನಾಗಬಂಧಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಸಾಹ್ನಿ
ಅಲಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ದಾಲಿ ಎಂಬ ಡಬಲ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಿಷಭ್ ಸಾಹ್ನಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಲನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
6. ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್
ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ವಿಲನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಲಿಕ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿ ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆಗಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವರ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
7. ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಮ್ನಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಹೊಸ ಲೇಯರ್ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಿನ್ನು ಈ ನಟರು ಬಲಿಷ್ಠ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರವು ಹೀರೊಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ 2026 ಅನ್ನು ವಿಲನ್ಗಳ ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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