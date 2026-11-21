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- ನನಗೆ ಬಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ.. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ರೋಜಾ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ನನಗೆ ಬಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ.. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ರೋಜಾ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ, ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ನಟಿ ರೋಜಾ, ಫೈರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹ ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಳಿದ ಹೀರೋಯಿನ್
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಹಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಅವರಂತಹ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ್ ಕಾಂತ್, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ರೋಜಾ.. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದರು. ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವುದರಿಂದ.. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಇರುವ ತಾರೆ
ರೋಜಾ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗೋದು.. ಅವರ ಮಾತಿನ ಪವರ್. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿ.. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ.. ರೋಜಾ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ. ಅವರು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ.. ಎಂಥವರಾದರೂ ಸುಮ್ಮನಿರಲೇಬೇಕು. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಫೈರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂದಿದೆ.
ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಸ್ವಭಾವ
ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 'ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಪೈಕಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾರಾದರೂ ವಿಲನ್ ತರಹ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ?' ಎಂದು ನಿರೂಪಕರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರೋಜಾ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟರು.
ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೋಜಾ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ತನಗೆ 'ಬಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ' ಎಂದು, ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ತನಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು, ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಂದು ರೋಜಾ ಹೇಳಿದರು.
ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನೂ ಅನ್ನಲ್ಲ
ತಮಗಿರುವ ಈ ನೇರ ನಡೆ-ನುಡಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೋಜಾ ಹೇಳಿದರು. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ನಬೇಕೆಂದರೂ, ಮತ್ತೆ ಈಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಖ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹಲವರು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಸ್ತ್ರದಂತೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
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