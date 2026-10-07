ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾಯನ್ ಅವರ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ..
‘ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವಾಲಾ’, ‘ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಘಾ ರಾಯ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾಯನ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾಯನ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಣಬಾಲಿ’ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಬಯೋಪಿಕ್ ಅಲ್ಲವೇ?
‘ರಣಬಾಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಬಯೋಪಿಕ್ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಾಯಲಸೀಮೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾಯನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಲಸೀಮೆಯ ವೀರರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ!
ರಾಯಲಸೀಮೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಹಲವು ವೀರರ ಬದುಕು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾಯನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬುಡ್ಡಾ ವೆಂಗಲ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಉಯ್ಯಾಲವಾಡ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಗಡೇಕಲ್ ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೀರರ ಸಾಹಸಗಾಥೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೀರರ ಹೋರಾಟ, ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸದ ಕಥೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ರಾಯಲಸೀಮೆಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ನೈಜ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಾಯಲಸೀಮೆಯ ನೆಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸ, ವೀರರ ಸಾಹಸಗಾಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ? ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಏನು? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾಯನ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.