ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಪರ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ‘ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್’ ಎಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿಕಾ ಗೋವಿಂದಸಾಮಿ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ..
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಖಡಕ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿಕಾ ಗೋವಿಂದಸಾಮಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಬದಲಾಗಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅನ್ನೋದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಾತಿಗೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು 'ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್' ಅಂತಾನೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈಗ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾದ ಕೀರ್ತಿಕಾ ಗೋವಿಂದಸಾಮಿ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ತಾನು ಹೇಗಿದ್ದೇನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ರಣಬಾಲಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹಪರ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಫೇಕ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ 'ಕ್ರಿಂಜ್' ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ನಾನು ಹೀಗೆಯೇ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ
"ನಾನು ಹೀಗೆಯೇ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ..." ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತಾನು ತನ್ನಂತೆಯೇ ಇರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅದೊಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನೈಜ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅನ್ನೋದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಾನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಹರಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಹೀಗೆಯೇ ಇರಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಾನೇ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇದು ರಿಯಲ್. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸಲು ನಾನು ಫೇಕ್ ಆಗಿ ಇರಲಾರೆ. ಈ ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅಂದ್ರೆ 'ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್' ಆ?
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಆಗಾಗ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನೈಜ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜನರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ಸ್ವಭಾವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೂ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು 'ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್' ಎಂದು ಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಟೀಕೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
"ಜನರು ಇದನ್ನು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ನೈಜವಾಗಿವೆ ಹೊರತು, ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಾಟಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನಗತ್ಯ ಟೀಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು 'ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ' ಷಡ್ಯಂತ್ರ
ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಹನಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಅವರು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟರು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಅವರು "ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಷಡ್ಯಂತ್ರ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜನರ ನೈಜ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಭಿಯಾನ ಎಂದು ದೇವರಕೊಂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಯದೇ ಉದ್ದೇಶಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಭಿಯಾನಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ದೇವರಕೊಂಡ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಅವರ ಮಾತುಗಳು, ಆಧಾರರಹಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ದಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಆನ್ಲೈನ್ ದ್ವೇಷದ ಮುಂದೆ ನೈಜತೆಯೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೀವಾಗಿರಿ.