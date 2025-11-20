"ನಟರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಹಾರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಖರ್ಚನ್ನು ಅವರೇ ಭರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇಹ ದಂಡಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೇಕಪ್ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು (ನಿರ್ಮಾಪಕರು) ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ..
ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಹೈಫೈ ಜೀವನಶೈಲಿ
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಅದ್ಧೂರಿತನ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಹೈಫೈ ಜೀವನಶೈಲಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಸಹಾಯಕರ ಪಡೆ ಅಥವಾ "ಎಂಟೂರೈಜ್" (Entourage) ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಗಳು. ನಟರ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಪಾಟ್ ಬಾಯ್, ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಟಾಲಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಖರ್ಚೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಭರಿಸಬೇಕಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪಿಯೂಷ್ ಭಗತ್ ಮತ್ತು ಶಾಜಿಯಾ ಸಾಮ್ಜಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಯಿಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಸ್ವಂತ' ದರ್ಬಾರ್!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಎಂದರೆ ಉದಾರತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಪಿಯೂಷ್ ಮತ್ತು ಶಾಜಿಯಾ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಬರೀ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೃಹತ್ "ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್" (Being Human) ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತರುತ್ತಾರೆ! ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಜ.
"ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಕ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಊಟ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಭಾಯ್ (ಸಲ್ಮಾನ್) ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರಿಂದಲೋ ಏನೋ, ಆ ಊಟದ ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಖರ್ಚನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ.
ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನೀತಿ ಪಾಠ
ಇನ್ನು ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ (Aamir Khan) ಅವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಾರು ಚಾಲಕನ (Driver) ಸಂಬಳವನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ, "ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ನನಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದಮೇಲೆ, ಅವನ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಅದು ತಪ್ಪು," ಎಂಬುದು ಆಮೀರ್ ಅವರ ವಾದ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲವೇ?
ನಟರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಎಂಟೂರೈಜ್ ಕಾಸ್ಟ್" ಅಥವಾ ನಟರ ಪರಿವಾರದ ಖರ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಬಜೆಟ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪಿಯೂಷ್ ಮತ್ತು ಶಾಜಿಯಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಟರು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಈಗ ನಟರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಏನಂತಾರೆ?
ಈ ಹಿಂದೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. "ನಟರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಹಾರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಖರ್ಚನ್ನು ಅವರೇ ಭರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇಹ ದಂಡಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೇಕಪ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು (ನಿರ್ಮಾಪಕರು) ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಹಣದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಇದು ನೈತಿಕತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ," ಎಂದು ಕರಣ್ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಟರು ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಈ ನಡೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.