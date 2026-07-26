ಜಾಕೋಬ್ ಆಂಡ್ ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ವಿಶೇಷ ಎಡಿಷನ್ ವಾಚ್. ಭಾರತದ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು 'SK' ಹೆಸರಿನ ಈ ವಾಚ್ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 41 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ! ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಶನ್ ಮೂಲಕವೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರಾಂಡ್ 'ಜಾಕೋಬ್ ಆಂಡ್ ಕೋ' (Jacob & Co) ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾದ 'ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎಡಿಷನ್' ಎಂಬ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ
ಈ ವಿಶೇಷ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಲೀಕ ಜಾಕೋಬ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಡಿಯಾರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಈ ಗಡಿಯಾರವು ಜಾಗತಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಡಿಯಾರದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣಗಳಾದ ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಗಡಿಯಾರದ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾದ 'SK' ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್
ಇದು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಫೈರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೆದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಇದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಟೈಮ್ ಜೋನ್ (GMT+5:30) ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಬ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗಡಿಯಾರವು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರವಲ್ಲ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎಡಿಷನ್ ಗಡಿಯಾರವು ಸದ್ಯ ಎಥೋಸ್ ಇಂಡಿಯಾ (Ethos India) ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 41,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು (41 ಲಕ್ಷ ರೂ.)! ಹೌದು, ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಸಮನಾದ ಈ ಗಡಿಯಾರ ಈಗ ಸಲ್ಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.