ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ ಆಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ? ಬಿಸಿಸಿಐ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ನಿಯಮ ಹೀಗಿದೆ..
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 21ರಿಂದ ಏಕದಿನ ಕಪ್ (One-Day Cup) ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಇವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ?
ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಎಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
- ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್: ಯಾರ್ಕ್ಶೈರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ: ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
- ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾರ್ತಾಂಪ್ಟನ್ ಶೈರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮ?
ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಿರುವವರಾಗಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ (County Cricket) ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟ್-ಎ (List-A) ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತು ಇದೆ. ಆಟಗಾರರು ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ (NOC) ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧ
ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬಹುದಾದರೂ, ವಿದೇಶಿ ಟಿ20 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್, ಎಸ್ಎ20) ಆಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಇಂತಹ ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರವರೆಗೆ ಹಲವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೌಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಮುಂಬರುವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.