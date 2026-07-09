ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2023-24 ಮತ್ತು 2025-26ರ ನಡುವೆ (2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ) ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 86 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 88 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

  • ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 88 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
  • ಶಿಕ್ಷಕ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನುಪಾತ 24: ಚೇತರಿಕೆ
  • 5,663 ಶಾಲೇಲಿ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ
  • ದೇಶದಲ್ಲಿ 1.01 ಲಕ್ಷ ಏಕಶಿಕ್ಷಕ ಶಾಲೆ

ನವದೆಹಲಿ (ಜು.9) : ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2023-24 ಮತ್ತು 2025-26ರ ನಡುವೆ (2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ) ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 86 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 88 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಶಾಲಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಏಕೀಕೃತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ+ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌(UDISE+ 2025-26 Report)ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪೂರ್ವ-ಪ್ರಾಥಮಿಕದಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣದ ಹಂತದ ವರೆಗೆ 2023-24ರಲ್ಲಿ 24.80 ಕೋಟಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು 2025-26ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 24.72 ಕೋಟಿಗಿಳಿದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ದಾಖಲಾತಿ 12.75 ಕೋಟಿಯಿಂದ 11.89 ಕೋಟಿಗಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಖಲಾತಿ 9 ಕೋಟಿಗಿಂತ 9.89 ಕೋಟಿಗೇರಿದೆ.

14.72 ಲಕ್ಷವಿದ್ದ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 14.67 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 98.08 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.03 ಕೋಟಿಗೇರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಶಿಕ್ಷಕ ಅನುಪಾತ 25ರಿಂದ 24 (ಸುಧಾರಣೆ) ಆಗಿದೆ. ಏಕಶಿಕ್ಷಕ ಶಾಲೆಗಳು 1.11 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.01 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. 5,663 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ದಾಖಲಾತಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

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