ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 107 ರನ್ಗಳ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ 19 ವರ್ಷದ ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ಚೋಲೆ-ಕುಲ್ಚೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಗನ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ತಂದೆಯ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿದೆ.
ತಂದೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚೋಲೆ-ಕುಲ್ಚೆ ಮಾರಾಟ, ಮಗನಿಂದ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕದ ಅಬ್ಬರ: ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ಸಾಧನೆಯ ಕಥೆ!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಎಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ 19 ವರ್ಷದ ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳಿವೆ.
ಪಾಕ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜುನ್ ಅಬ್ಬರ!
ಇಂದು (2026ರ ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು) ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಕೇವಲ 42 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು.
ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಾಡಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 85 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 107 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಭಾರತದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಚೋಲೆ-ಕುಲ್ಚೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಗನ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ತಂದೆ!
ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ತಂದೆ ಹೋಟಿ ರಾಮ್ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ನ ಜಲಂಧರ್ ಮೂಲದ ಹೋಟಿ ರಾಮ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚೋಲೆ-ಕುಲ್ಚೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಆದಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸಿಗೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.
ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ!
ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಜಲಂಧರ್ನ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ತರಬೇತುದಾರ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಧು ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ಪ್ರತಿಭೆ!
2026ರ ವೀನು ಮಾಂಕಡ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 695 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಮೂರು ಶತಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ 11 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಲಗೈ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅವರಿಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಂದೆಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅರ್ಜುನ್ ಇಂದು ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಶತಕ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.