ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಕೋಚ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅದೆನೆಂದರೆ, ಮುಂಬರುವ 2027 ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿ 20 ಲೀಗ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ 150 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಶಸ್ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್!
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟೆಲ್ಸ್ ಜತೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ₹11.75 ಕೋಟಿ (₹11.75 ಕೋಟಿ) ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್, IPL 2026, ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಋತುವಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇವಲ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತರಾದರು, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಆಟಗಾರರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇಎಸ್ಪಿಎನ್ಕ್ರಿಕ್ಇನ್ಫೋ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್, ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರಿಂದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಲೀಗ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ತಲೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯ ಬಹು ಮುಖ್ಯ!
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲು, ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬೌಲರ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬರುವ 20 ಅಥವಾ 21 ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ
ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಹೆಸರು ಮುನ್ನಲೆಗೆ!
ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ . ಐಪಿಎಲ್ 2024 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ₹24.75 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $2.475 ಮಿಲಿಯನ್) ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಲೀಗ್ನ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರಾದರು.