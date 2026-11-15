ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2028ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಯವೀರ್ಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೆ, ವೈಭವ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.15): ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ (Player of the Tournament) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ಪಯಣ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ 361 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿರುವ ಆರ್ಯವೀರ್, 2028ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರ ವಯಸ್ಸು.
2028ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೀರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ಗೆ 2028ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೇಕೆ?
ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ 2007ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2028ರ ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಅವರಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಯೋಮಿತಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ICC) ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯೋಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡದಂತೆ 2028ರ ಟೂರ್ನಿಗೆ 2008ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಅಥವಾ ಅದರ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2007ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ ಆರ್ಯವೀರ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಯವೀರ್ಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು
ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್-19 ವಿರುದ್ಧದ ತವರಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2026ರ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 361 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು, 90.25ರ ಅದ್ಭುತ ಸರಾಸರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಒಂದು ಶತಕ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 2028ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೂ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ!
ಆರ್ಯವೀರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ 2028ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. 2028ರ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆಗೆ ವೈಭವ್ಗೆ ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿಯಮ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಆಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಂಡಳಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. 2016ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವುದರಿಂದ 2028ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುತೂಹಲದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ವೈಭವ್ಗೆ 2028ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 2030ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಆಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ BCCI ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಯುವ ತಾರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಬ್ಬರೂ 2028ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಯವೀರ್ಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈಭವ್ಗೆ BCCIಯ ಒಂದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನೀತಿ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.