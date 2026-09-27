2019ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸೋತ ಬಳಿಕ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರುದಿನ ಎದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಅರ್ಥವಾಗದಷ್ಟು ತಾನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 18 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತ್ತು.
2019ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೋಲು: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
2019ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸೋಲು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಸೋಲು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಮರುದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ’
ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದ 240 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ತಲಾ ಒಂದು ರನ್ಗೆ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಭಾರತ 221 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 18 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತ್ತು.
ಆ ಸೋಲಿನ ಮರುದಿನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎದ್ದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಕೋ, ಹಲ್ಲುಜ್ಜಬೇಕೋ ಎಂಬುದೂ ಅರ್ಥವಾಗದಷ್ಟು ತಾನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಭಾರೀ ‘ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್’ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದ ಭಾರತ
2019ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ತಂಡ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪಂದ್ಯ ಕೈತಪ್ಪಿತು.
ಜಡೇಜಾ–ಧೋನಿ ಹೋರಾಟವೂ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ
ಭಾರತ 5 ರನ್ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಧೋನಿ ತಂಡವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇಬ್ಬರೂ 116 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಜಡೇಜಾ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಧೋನಿ 50 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ 18 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಉಳಿದ ನೆನಪು
ಆ ಸೋಲಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಆ ಪಂದ್ಯದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 2019ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಆ ಸೋಲು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಹಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಆ ಸೋಲಿನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಪಾಠವೇನು?
2019ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೋಲು ಎಷ್ಟು ನೋವು ತಂದಿದ್ದರೂ, ಆ ಅನುಭವ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿತು ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ಅನುಭವದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮರಳುವುದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಈ ಘಟನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಆ ಪಂದ್ಯದ ನೆನಪು ಕೊಹ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದು, ಆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.