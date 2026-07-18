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- Virat Kohli: ಗಂಭೀರ್-ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಯ್ತಾ ಜಗಳ? ಕೋಚ್ ಸಿತಾಂಶು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!
Virat Kohli: ಗಂಭೀರ್-ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಯ್ತಾ ಜಗಳ? ಕೋಚ್ ಸಿತಾಂಶು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಮತವಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಸೀತಾಂಶು ಕೋಟಕ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ!
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನಡುವಿನ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಜಗಳಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಗಂಭೀರ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಸೀತಾಂಶು ಕೋಟಕ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತದ ಕಿಡಿ?
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಮುನಿಸು ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದ್ದವು. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೀತಾಂಶು ಕೋಟಕ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ!
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಸೀತಾಂಶು ಕೋಟಕ್, "ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನಮತವಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನವೊಂದರಲ್ಲೇ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಬಾರಿಯಾದರೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ, ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅಥವಾ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.
ವಿರಾಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ಗಳ ಪಾತ್ರ!
ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಂತಹ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೋಟಕ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರ. ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಎನಿಸದ ಹೊರತು ಅಥವಾ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದ ಹೊರತು, ನಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ತಪ್ಪು," ಎಂದು ಕೋಟಕ್ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಶೈಲಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ!
ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್-ವಿರಾಟ್ ಜೋಡಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ 'ಡ್ರಾಮಾ'ಗಳಿಗೂ, ಮೈದಾನದ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಸೀತಾಂಶು ಕೋಟಕ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.
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