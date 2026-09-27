2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಕಡೆಗೇ ಗಮನ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಆಡುವ ಪ್ರತಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಆಡಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಹಾಗೂ ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು 20-22 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದ್ದು, 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್ ಮೇಲೆ
ಬುಮ್ರಾ, ಶ್ರೇಯಸ್, ಅಕ್ಷರ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಕಾರಣ, ಭಾರತ ತನ್ನ ತಂಡ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೂ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೇಲಿದ್ದು, ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದೆನಿಸಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಆಡಿರುವ 3 ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ವಿಂಡೀಸ್ ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದರೆ ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
ಸಂಭವನೀಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಭಾರತ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಧೀರ್/ಬ್ರಾರ್/ಆಕೀಬ್ ನಬಿ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್.
ವಿಂಡೀಸ್: ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್, ಗ್ರೀವ್ಸ್, ಕಾರ್ಟಿ, ಶಾಯ್ ಹೋಪ್(ನಾಯಕ), ಶೆರ್ಫಾನೆ ರುಥರ್ಫೋರ್ಡ್, ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್, ಫೋರ್ಡ್, ಮೋಟಿ, ಸೀಲ್ಸ್/ಶಮಾರ್, ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್, ವಿಟೆಲ್.
ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಕ್ಕೆ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್/ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್
2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವೆ, ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕೊನೆ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಕೊಹ್ಲಿ
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅದು ಅವರು ಭಾರತ ಪರ ಆಡಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ‘ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೊಂದೇ ಗುರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇ ಸವಾಲು ಎದುರಾದರೂ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.