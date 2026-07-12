ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಬಳಿಕ, ಏಕದಿನ (ODI) ಸರಣಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮರಳಿರುವುದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಪುನರಾಗಮನವು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ತರಬಲ್ಲದೇ ಎಂಬುದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಟಿ20 ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಪಡೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, 50 ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಸ್ಮ್ಯಾಷರ್ಗಳು ಮರಳಿರುವುದು ತಂಡದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
1. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಅನುಭವದ ಆಸರೆ
ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ತಡಮಾಡಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಇಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡವರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಇಡೀ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಲಿದೆ.
2. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಥಿರತೆ (Stability in Batting)
- ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆರಂಭ: ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಧಾರ: ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಮುಗಿಸುವ (Match Finishing) ಅವರ ಕಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಗತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಮೇಲುಗೈ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಒಡಿಐ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಂತಹ ಇತರ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸವಾಲುಗಳು:
ಕೇವಲ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮರಳುವಿಕೆಯೇ ಸರಣಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಂಡವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬೇಕಿದೆ:
- ಲೋವರ್-ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡುಗೆ: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಥವಾ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರಂತಹ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ.
- ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್-ಅಪ್ ಸ್ಥಿರತೆ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಜೋಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಸೋಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಡಿಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಆಗಮನವು ತಂಡದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 80% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ಸೋಲಿನ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.