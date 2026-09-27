1,036 ರನ್ಗಳನ್ನು 94ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ 1990ರ ದಶಕದ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 13 ODIಗಳಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ 8 ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಚ್-ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿಲ್ಲ.
1,036 ರನ್ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ
ಭಾರತದ 1990ರ ದಶಕದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಎಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಆಟಗಾರ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ—ಮೂರರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಆ ಕಾಲದ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. 1988ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಪರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜಡೇಜಾ, 1992ರ ರಣಜಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 1,036 ರನ್ಗಳನ್ನು 94ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚು
ಜಡೇಜಾ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಚುರುಕುತನದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಪರ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೂ ಜಡೇಜಾ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಿದರು. ಭಾರತವನ್ನು 13 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಅವರು 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 61% ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಡುವೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಜಡೇಜಾಗೆ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ನಾಯಕನಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
1996ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆಘಾತ
ಜಡೇಜಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1996ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್ ಅವರಂತಹ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಸಿಡಿಸಿದ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದವು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು—16 ODIಗಳಲ್ಲಿ 533 ರನ್, 48.45 ಸರಾಸರಿ.
ಮ್ಯಾಚ್-ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ: ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ
ಆದರೆ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಮ್ಯಾಚ್-ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದ ಬಳಿಕ ಬಂತು. BCCI ಅವರನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ನಂತರ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮತ್ತೆ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. 2005-06ರ ರಣಜಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 684 ರನ್ಗಳನ್ನು 97.7ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗೂ ಮುಂದುವರಿದ ಜಡೇಜಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಬಾಲಿವುಡ್, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಇಂದು ಅವರು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.