₹18 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಚ್ಚುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಂಬೈನ ‘Delhi Se’ ಚೋಲೆ ಭಟೂರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ Instagram ಪೋಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. 2022ರಲ್ಲಿ ₹1–1.5 ಲಕ್ಷವಿದ್ದ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟ ಈಗ ಸುಮಾರು ₹2 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ‘Delhi Se’ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್!
ಮುಂಬೈನ ಚೆಂಬೂರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಚೋಲೆ ಭಟೂರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ವೊಂದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಜಸ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಖಲ್ಸಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಖಲ್ಸಾ ಸಹೋದರರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ Delhi Se ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ 2022ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹18 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವಿತ್ತು. ಮಾರಾಟವೂ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಉಳಿದ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದರರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಒಂದು Instagram ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ತಿರುವು
2022ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಪಮನ್ಯು ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚೋಲೆ ಭಟೂರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ Instagramನಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಶೈಲಿಯ ಚೋಲೆ ಭಟೂರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ, ‘Delhi Se’ಯಿಂದ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರು.
ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್… ಬಳಿಕ ಜನಸಾಗರ!
2022ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಚೋಲೆ ಭಟೂರಿಯನ್ನು Instagramನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೆಂದರೆ, ಕೆಲವರು 6–10 ಪ್ಲೇಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಎರಡು-ಮೂರು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.
₹1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2 ಕೋಟಿಗೆ ಜಿಗಿದ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟ
ಆಗ ಸಣ್ಣದೊಂದು 250 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಆಸನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ‘Delhi Se’, ಈಗ ಚೆಂಬೂರ್, ಮುಲುಂಡ್, ಅಂಧೇರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲೇಟ್ ಚೋಲೆ ಭಟೂರಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1–1.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದ್ದ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟ ಈಗ ಸುಮಾರು ₹2 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪ್ರಚಾರದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಶಿಫಾರಸು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ—ಈ ಮೂರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಉದಾಹರಣೆ.