ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಾಳೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ 20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ವೇಳೆ ವೈಭವ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ವೈಭವ್ ಮುಡಿಗೇರಲಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದ್ರೆ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲಿದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮುಡಿಗೇರಲಿದೆ. ವೈಭವ್, ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲಿರುವ ವೈಭವ್

ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟಿ 20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 1989 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಚಿನ್ ವಯಸ್ಸು 16 ವರ್ಷ 238 ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಸಚಿನ್ ಅವರ 37 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಜೂನ್ 26 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು T20 ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ವೈಭವ್ ವಯಸ್ಸು 15 ವರ್ಷ 91 ದಿನಗಳಾಗಲಿದೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯದ್ದಾಗಲಿದೆ.

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ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ದಾಖಲೆ?

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಯಸ್ಸು ವೈಭವ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ರೊಮೇನಿಯಾದ ಮರಿಯನ್ ಗೆರಾಸಿಮ್ 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಮ್ಮನ್ ರಜಾ. ಅವರು 14 ವರ್ಷ 227 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ನೇಪಾಳದ ಕುಶಾಲ್ ಮಲ್ಲಾ 15 ವರ್ಷ 340 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

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ಭಾರತದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ : ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (ಉಪನಾಯಕ), ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಜ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್