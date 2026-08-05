2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆ ಆಟಗಾರನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶತಕ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಯಶಸ್ಸು, ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
2027ರ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಓಪನರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ (BCCI) ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಸೆಟಪ್ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ, ತಂಡದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (Selection Committee) ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ವರದಿಗಳು ಹೇಳೊದೇನು?
ಕೆಲ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಸರಣಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರ 'ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್' ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ 'ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಂತರಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆ ತೆರೆ!
ಜುಲೈ 16ರಂದು ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವೇ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದವು. ಆದರೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ರೋಹಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ನಿಯಮಿತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು.
ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?
ಬಿಸಿಸಿಐನ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 138 ರನ್ಗಳ ಅಮೋಘ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಕೌಂಟರ್ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ, ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ಧಾಟಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಈ 'ಮ್ಯಾಚ್-ವಿನ್ನಿಂಗ್' ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ತಕ್ಷಣದ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯತ್ತ ಬದಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಆಯ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ.
ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು!
ರೋಹಿತ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭಾರತ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲದ ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಪ್ರಭಾವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ODI ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 3 ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ರೋಹಿತ್, ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು 2023ರ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ, 2024ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹಾಗೂ 2025ರ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಪಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ!
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡಳಿತವು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಮರುರಚನೆಯ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.