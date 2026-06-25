India world cup triumph! ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜಯಕ್ಕೆ 43 ವರ್ಷ!
ಭಾರತದ 1983ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜಯದ 43ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ(BCCI) ಈ ಗೆಲುವನ್ನು 'ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡ, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು.
1983 World Cup Victory: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಗುರುವಾರ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ 1983ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಜಯವನ್ನು 'A victory that inspired generations' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದೇಶದ ಚೊಚ್ಚಲ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಗೆಲುವು
ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 183 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು. 'ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಗೆಲುವು. 1983ರ ಇದೇ ದಿನ, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 183 ರನ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು' ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
The victory that inspired generations ✨#OTD in 1983, Kapil Dev and his men defended 183 against the West Indies at Lord's to clinch #TeamIndia's maiden World Cup title 🏆 pic.twitter.com/YPWemFFPYY — BCCI (@BCCI) June 25, 2026
ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 1983ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಭಾರತದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇಂದಿಗೆ 43 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. 1983ರ ಜೂನ್ 25ರಂದು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವು ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. 1975 ಮತ್ತು 1979ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಂದು ಭಾರತ ತಂಡ ಕೇವಲ 183 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಶಿಸ್ತಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ಗಳು ತತ್ತರಿಸಿದರು. ಆಂಡಿ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಮಾಲ್ಕಮ್ ಮಾರ್ಷಲ್, ಮೈಕೆಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾರಿ ಗೋಮ್ಸ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 57 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಂಡೀಸ್, ನಂತರ 76 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತ 140 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿ 43 ರನ್ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಮೊಹಿಂದರ್ ಅಮರನಾಥ್ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟ
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹಿಂದರ್ ಅಮರನಾಥ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಕ್ಷಣ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
1983ರ ಗೆಲುವಿನ ಪರಂಪರೆ
1975 ಮತ್ತು 1979ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗುಂಪು ಹಂತವನ್ನೂ ದಾಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ 1983ರ ಗೆಲುವು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ನಂತರ, ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2011ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. 2023ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು, ಆರು ಬಾರಿ (1987, 1999, 2003, 2007, 2015 ಮತ್ತು 2023) ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದೆ.
1983 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್
1983ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಭಾರತ 54.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 183 (ಕ್ರಿಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ 38, ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ 27, ಆಂಡಿ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ 3/32) ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 140 (ವಿವ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ 33, ಜೆಫ್ ಡುಜಾನ್ 25, ಮೊಹಿಂದರ್ ಅಮರನಾಥ್ 3/12). ಭಾರತಕ್ಕೆ 43 ರನ್ಗಳ ಜಯ. (ANI)
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