ವೈಶಾಕ್ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ. ಕಾರು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 14 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಮಗನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವಾಗಲೇ ಹೀಗೇಕೆ ಆಯ್ತು?
ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಾಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾವು: ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗನಿದ್ದರೂ ನಟಿಯ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ? ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಸುಳಿವು!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ (RR Nagar) ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಈಗ ಇಡೀ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಾಂಡ (Krishi Thapanda) ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಕ್ (Vaishak) ಎಂಬುವವರು ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆ*ತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆ*ತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಈ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಾಕ್ ಜೀವನದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳು ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ.
ಸುಖೀ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ದೂರು!
ವೈಶಾಕ್ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ. ಕಾರು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 14 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಮುದ್ದಾದ ಮಗನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವೈಶಾಕ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಅದೇ ಎಚ್ಎಎಲ್ (HAL) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕೇಸ್!
ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎವಿಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಲೀಕ ಅರವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪದಡಿ ವೈಶಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆಯೂ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ವೈಶಾಕ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನೂ ಹದಗೆಡಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ!
ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಳಿಕ ವೈಶಾಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವೈಶಾಕ್, ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಾಂಡ ಅವರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು. ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ವೈಶಾಕ್, ಆಗಾಗ ಕೃಷಿ ತಾಪಾಂಡ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಭೇಟಿಗಳೇ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ವೈಶಾಕ್ ಅವರು ಆರ್ಆರ್ ನಗರದ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಗುಡ್ಡೆ ಬಳಿಯಿರುವ ‘ಎಲಿಗೇಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್’ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿ ಕೃಷಿ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ವೈಶಾಕ್, ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗನಿದ್ದರೂ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಅವರು ನಟಿಯ ಮನೆಯನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ? ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.
ತನಿಖೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು!
ಘಟನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸಾವಿನ ನಿಖರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ವೈಶಾಕ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ, ಅದೂ 14 ವರ್ಷದ ಮಗನ ತಂದೆ, ನಟಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿಸಿದೆ. ಅರವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಕರಣದ ಒತ್ತಡವೋ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ತೀವ್ರತೆಯೋ? ಅಥವಾ ಈ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಯದೇ ಗುಟ್ಟಿದೆಯೇ? ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಕೃಷಿ ತಾಪಾಂಡ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ.