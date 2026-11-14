ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 338 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಗಾಯದ ನಡುವೆಯೂ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆರ್ಯವೀರ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ರನ್ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ.
ಅಲ್ ಅಮೇರತ್, ಓಮಾನ್ (ನ.14): ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2026ರ (ACC Men's U19 Asia Cup 2026) ರೋಚಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೀಡಿರುವ 338 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ (Aaryavir Sehwag) ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕದ ಮೂಲಕ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಮೊಣಕೈಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದರೂ ನೋವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ 58 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವ ಆರ್ಯವೀರ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ, ಇದೀಗ ಏರುತ್ತಿರುವ ರನ್ರೇಟ್ ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸವಾಲು ಭಾರತದ ಮೇಲಿದೆ.
ಅಲ್ ಅಮೇರತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ (Ministry Turf 2) ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಯಚಂದಾನಿ (Lakshya Raichandani) ಮತ್ತು ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆರಂಭ ಪಡೆದರು. ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಪುಟಿಯುತ್ತಿದ್ದ (Uneven bounce) ಕಾರಣ ಅನಗತ್ಯ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಂಡಿಸುತ್ತಾ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮೊಣಕೈಗೆ ಪೆಟ್ಟು, ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ‘ಬೇಬಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್’
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ವೇಗಿ ಅಲಿ ರಜಾ (Ali Raza) ಎಸೆದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೌನ್ಸರ್ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಮೊಣಕೈಗೆ (Forearm/Elbow) ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡಿದ ಆರ್ಯವೀರ್, 338 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ನೋವಿಗೆ ಜಗ್ಗದ ಆರ್ಯವೀರ್ ತಂದೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಅದ್ಭುತ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ತೋರಿದರು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು "ಸೆಹ್ವಾಗ್! ಸೆಹ್ವಾಗ್!" ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದಂತೆ, ಆರ್ಯವೀರ್ ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಡೆತಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಕ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. 8 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ 41 ಹಾಗೂ 10 ಓವರ್ಗಳ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.
51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಅರ್ಧಶತಕ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಿಗುವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯ ನಡುವೆಯೂ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ 12 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಬಳಿಕ ರಿಜ್ವಾನುಲ್ಲಾ (Rizwanullah) ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಕೇವಲ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ 4ನೇ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, 15 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಭರ್ಜರಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಯವೀರ್ ಔಟ್ - ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಘಾತ
17 ಓವರ್ಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ 90 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಗತ್ಯ ರನ್ರೇಟ್ (Asking run rate) 7.50 ದಾಟುತ್ತಿತ್ತು. ರನ್ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಆರ್ಯವೀರ್, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ನಿಕಾಬ್ ಶಫೀಕ್ (Niqab Shafiq) ಎಸೆತವನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಟ್ಟಲು ಮುಂದಾದರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸಿಗದೆ ಲಾಂಗ್-ಆಫ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೈಸೇರಿತು. 61 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಯವೀರ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿತು.
20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ – ಭಾರತದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಆರ್ಯವೀರ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ 25 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 139 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಯಚಂದಾನಿ (55)* ಹಾಗೂ ವಿ.ಕೆ. ವಿನೀತ್ (20)* ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 338 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತುವಾಗ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿದಿಲ್ಲ. ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಯಚಂದಾನಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 75 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಕೇವಲ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ತಂಡದ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ (Intent) ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಇನ್ನುಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಾಕ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.