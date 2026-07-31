1983ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹2,100 ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಳಿ ಹಣವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಉಚಿತ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿ ನೆರವಾದರು. ಅದೇ ಘಟನೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆಯದಿದ್ದಾಗಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. 1983ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಂದಿನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಭಾರಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ, ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿತು. ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಆ ಪೀಳಿಗೆಯ ತ್ಯಾಗ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರಂತಹ ಮಹನೀಯರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇಂದಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಷ್ಟೇ, ಅದರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಈ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
1983ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಮರೆಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ..!
1983ರಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ ದೇಶವೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ಆದರೆ ಆ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಚ್ಚರಿಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹1,500 ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಭತ್ಯೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹2,100 ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಂಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದು ನಂಬಲಾರದ ಸಂಗತಿ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಳಿ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲು ಹಣವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ..!
ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ತಲಾ ₹1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮಂಡಳಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೆರವಾದದ್ದು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾನವೀಯ ನಡೆ. ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲು ನೆರವಾದರು.
ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಬದಲಿಸಿತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕು..!
ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಗೌರವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ 1987ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜನೆ, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿತು. 1995ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಬಂಗಾರದ ಗಣಿ ಎನಿಸಿತು.
ಇಂದಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಆದಾಯದ ಹಿಂದಿರುವ ತ್ಯಾಗ..!
ಇಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ, ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಪೀಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಹಾಯವೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು