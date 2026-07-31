ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲಿದ್ದು, ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಲಂಡನ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸ ಬಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಕಲಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದ್ರಾವಿಡ್, ಟ್ರಾಟ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್
ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಟಗಾರರಾದ ರಿಚರ್ಡ್ ಡಾಸನ್ ಮತ್ತು ಜೊನಾಥನ್ ಟ್ರಾಟ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ತಂಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅತ್ತ, ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಓಪನರ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಟ್ರೆಸ್ಕೋಥಿಕ್ ಅವರು ಹಂಗಾಮಿ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿವೀಸ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ
1994 ರಿಂದ 2008 ರವರೆಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ 111 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್, ಕಿವೀಸ್ ಕಂಡ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಶಕಗಳ ಅನುಭವವಿದೆ. 2008ರ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್, 2009 ರಿಂದ 2026 ರವರೆಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ (2016, 2017) ಅವರು ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸಿಎಸ್ಕೆಯ ಇತರ ತಂಡಗಳಾದ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಕೋಚ್ ಆಗಿಯೂ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಮುಖ. 2005ರಲ್ಲಿ ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ಶೈರ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ಕ್ಶೈರ್ ಮತ್ತು ಮಿಡಲ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಅವರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಐದನೇ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಡಂಕನ್ ಫ್ಲೆಚರ್ (1997-2007), ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ (2009-2014), ಟ್ರೆವರ್ ಬೇಲಿಸ್ (2015-2019) ಮತ್ತು ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ (2022-2026) ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಿ ಕೋಚ್ಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ತಂಡಗಳ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮೆಕಲಮ್ ಅವರೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.