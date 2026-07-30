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- ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ! ರಹಾನೆ ನಂಟನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದ ಕಿಂಗ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ! ರಹಾನೆ ನಂಟನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದ ಕಿಂಗ್!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಹಾನೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಹಾನೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಅವರ ಅನೇಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೂಡ ರಹಾನೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟನರ್ ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ!
ವಿರಾಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದರ ಉಪನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ. 'ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಜಿಂಕ್ಸ್. ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತದ್ದು, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ, ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸಲಿ' ಎಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊರತಾಗಿ ಹಲವರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ!
ವಿರಾಟ್ ಹೊರತಾಗಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸಹ ರಹಾನೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ರಹಾನೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ' ಎಂದು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಹಾನೆ ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಆಟದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಹಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಣೀಯರು ಎಂದು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ!
ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಹಾನೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ರಹಾನೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ!
ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಹಾನೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ರಹಾನೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್, ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು!
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಅಡಿಲೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 36 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆದ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು, ನಂತರ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಗಾಯಗೊಂಡರು, ಆದರೆ ರಹಾನೆ ಅನನುಭವಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ರಹಾನೆ ಅವರ ಶತಕವು ಪ್ರವಾಸದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಹಾನೆ ಅವರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು!
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ 2011 ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 85 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ರಹಾನೆ 12 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 26 ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 5,077 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 90 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 3 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 24 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 2,962 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ 20 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಹಾನೆ 375 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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