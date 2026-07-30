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- Ajinkya Rahane: ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ! ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹೂಡಿಕೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
Ajinkya Rahane: ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ! ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹೂಡಿಕೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ರಹಾನೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹೀರೋ
5,000 ಪ್ಲಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ಸ್.. ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಸರಣಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
2013ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ರಹಾನೆ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 85 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿ 38.46ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 5,077 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಶತಕ ಮತ್ತು 26 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ನೆಲದ ಕಠಿಣ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಹಾನೆ ಆಡಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.
2020-21ರ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ, ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ 36 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆದ ನಂತರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತ ರಹಾನೆ, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ 90 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 2,962 ರನ್ ಮತ್ತು 20 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 375 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹80 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುವ ರಹಾನೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಹಾನೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹80 ಕೋಟಿ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಗುತ್ತಿಗೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐನ ಕೇಂದ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹3 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 6 ವಿಭಿನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಆಡಿರುವ ರಹಾನೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ₹54 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಅವರನ್ನು ₹1.5 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. 2016-2018ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ₹8 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹9.5 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಕೃಷಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ
ಕೇವಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ರಹಾನೆ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 'ಮೇರಾಕಿಸಾನ್' ಎಂಬ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ರಹಾನೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ 'ಹಡಲ್' ಎಂಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಂಗ್' ಎಂಬ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಸರಣಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯುರೇಟರ್ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
₹20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸೀ-ಫೇಸಿಂಗ್ ಮನೆ.. ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಗ್ಯಾರೇಜ್
ಮುಂಬೈನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬಾಂದ್ರಾ-ವರ್ಲಿ ಸೀ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ರಹಾನೆಗೆ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ₹20 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವಿಶೇಷ 'ಟ್ರೋಫಿ ವಾಲ್' ಇದೆ.
ರಹಾನೆ ಅವರ ಕಾರುಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ₹3 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 'ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಮೇಬ್ಯಾಕ್ GLS 600' SUV ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಡಿ Q5, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ 6 ಸೀರೀಸ್ GT, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ವೋ SUV ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಶುಲ್ಕ
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