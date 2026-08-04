ಟೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರನೆಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ತಮ್ಮ ಟಿ20 ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 61 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನಿಂದಲೂ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ರಹಾನೆ ಅವರ ಟಿ20 ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಟ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಮೂರೂ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ರಹಾನೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಅವರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು 'ಮಹಾವಿಕ್ರಮ'ವನ್ನು ಇಂದು ಯುವ ದಂಗೆಯೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಿಂದಲೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಭಾರೀ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್, ಭಾರತ ಪರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮುರಿಯಲಾಗದ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಏನದು ದಾಖಲೆ?
ಆ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಏನೆಂದರೆ, ಟಿ20 ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ರಹಾನೆ ಅವರು 2011 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಆ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ್ದ ರಹಾನೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 61 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸಾಧನೆ ಏನು?
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಧಶತಕದ ಸುರಿಮಳೆ ಗೈಯಬಹುದು, ಆದರೆ ತಮ್ಮ 'ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ' ರಹಾನೆ ಗಳಿಸಿದ 61 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಅಥವಾ ಮುರಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಳಿದ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೂ ಸಹ ರಹಾನೆಯ ಈ ದಾಖಲೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ; ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ; ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೆ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್; ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಎಮ್.ಎಸ್. ಧೋನಿ; ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ (0) ಔಟಾಗಿದ್ದರು!
ರೆಹಾನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ರಹಾನೆ ಅವರ ನಂತರ, ಟಿ20 ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂದರೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್. ಇಶಾನ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ರಹಾನೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುವವರಿಗೆ, ಅವರು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬರೆದ ಈ ದಾಖಲೆಯೇ ಮಹಾನ್ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಯುವ ತಾರೆಗಳು ಬಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದರೂ, ರಹಾನೆಯ ಈ ಚೊಚ್ಚಲ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ.